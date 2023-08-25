10 дворов благоустроили в Правобережном районе Иркутска Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Правобережном районе Иркутска завершили работы по благоустройству 10 дворов. Так по адресу Киевская, 27 заменили асфальтовое покрытие и оборудовали пешеходные дорожки. На улице Радищева, 67/3, Свердлова, 23-25, Красноармейская, 15а выполнили работы по водоотведению дождевых и талых вод. На улице Советская, 115г и в микрорайоне Топкинский, 33 сделали парковочные карманы. На Ленина, 4 и в Пионерском переулке уложили асфальт. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Сейчас проводим работы в микрорайоне Зеленый, 25, а также по улице Советская, 113. До конца строительного сезона будут благоустроены территории на улицах Марата, Желябова, Радищева, Дзержинского и в микрорайоне Топкинском, – рассказала председатель комитета по управлению Правобережным округом Елена Торохова.

Кроме того, на улицах Чапаева, 109, Андреева, 37г и в микрорайоне Славном поставили новые детские площадки. Также игровое оборудование установят во дворах на Свердлова, 38, Иосифа Уткина, 28а и Детской, 39.