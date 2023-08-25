Ремонт дороги на плотине Иркутской ГЭС завершился. Фото: телеграм-канал "Ангара.ГЭС. Лайф".

Ремонт дороги на плотине Иркутской ГЭС завершен. Специалисты компании "Иркутскавтодор" успешно завершили ремонт дороги на Иркутской ГЭС, и в настоящее время объект проходит приемку со стороны специалистов станции. Весь объем работ был выполнен в оговоренные сроки. Об этом сообщает телеграм-канал "Ангара.ГЭС. Лайф".

- Было заменено около 30 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия и более одного километра бордюрного камня, - говорится в сообщении.

Кроме этого, тротуары общей площадью почти 3 тысяч квадратных метров были отремонтированы. Также была нанесена новая дорожная разметка.

Теперь все жители могут комфортно передвигаться по новому асфальту.