В Иркутске пройдут конные соревнования Фото: Иван МАКЕЕВ

26 августа в 12:30 на ипподроме «Байкал» (ул. Култукская, 107/1) состоятся соревнования, организованные губернатором Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В программе мероприятия предусмотрено проведение девяти заездов и забегов. В следующем году участие в этих соревнованиях примут более 60 спортсменов из Иркутска, Усть-Ордынского Бурятского округа, Заларинского и Усть-Удинского районов, - говорят в администрации.

Участники мероприятия должны быть владельцами лошадей рысистых пород, возраст которых составляет два года и старше. Дистанции, на которых будут проходить соревнования, варьируются от 1600 до 2400 метров.