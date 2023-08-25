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НовостиОбщество25 августа 2023 8:05

В Иркутске пройдут конные соревнования

Они состоятся 26 августа в 12:30 на ипподроме «Байкал»
Елена СИНИЦА
В Иркутске пройдут конные соревнования

В Иркутске пройдут конные соревнования

Фото: Иван МАКЕЕВ

26 августа в 12:30 на ипподроме «Байкал» (ул. Култукская, 107/1) состоятся соревнования, организованные губернатором Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В программе мероприятия предусмотрено проведение девяти заездов и забегов. В следующем году участие в этих соревнованиях примут более 60 спортсменов из Иркутска, Усть-Ордынского Бурятского округа, Заларинского и Усть-Удинского районов, - говорят в администрации.

Участники мероприятия должны быть владельцами лошадей рысистых пород, возраст которых составляет два года и старше. Дистанции, на которых будут проходить соревнования, варьируются от 1600 до 2400 метров.