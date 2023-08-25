В Иркутской области матери восстановили пособия после вмешательства прокуратуры Фото: Даниил ОПАРИН

Права женщины на получение пособия на детей были восстановлены благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- Было установлено, что в 2022 году органом социальной защиты населения отказали заявительнице в назначении ежемесячного пособия на двух детей в возрасте от 3 до 7 лет. Причиной отказа стали сведения о наличии у ее супруга трех автотранспортных средств. Однако один из автомобилей, указанных как принадлежащий ее семье, фактически был продан, - говорят в прокуратуре.

Прокуратура подала исковое заявление в суд с требованием признания прав женщины на получение ежемесячного пособия на детей с момента обращения.

Суд города Иркутска удовлетворил требования прокурора.

В результате вмешательства прокуратуры права матери на получение социальной поддержки государства были восстановлены, ей было назначено соответствующее пособие с выплатой перерасчета с даты обращения.