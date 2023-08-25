В Иркутске ожидается жара до +30 градусов и дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иркутская область ожидает теплая погода в последнюю субботу этого лета, с температурой воздуха почти +30 градусов. Возможны кратковременные дожди и местами туманы. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Иркутска.

- Согласно данным синоптиков, 26 августа в Приангарье будет облачно. Ночью не ожидается значительных осадков, а днем возможны дожди в отдельных местах. Утром при прояснении может быть туман. Скорость ветра составит 5-10 м/с, а порывы днем достигнут 13 м/с. Температура ночью будет +7,+12 градусов, а при прояснении похолодает до +1,+6. Днем воздух прогреется до +24,+29, а при натекании облачности до +18,+23.

В Иркутске завтра ожидается облачная погода. Ночью не предвидится осадков, но днем возможен слабый дождь. Скорость ветра составит 5-10 м/с. Ночная температура будет +10,+12 градусов, а днем воздух прогреется до +25,+27.

В период с 26 по 28 августа в Приангарье местами будет высокая и чрезвычайная пожарная опасность в лесах. Гидрометцентр призывает жителей и гостей региона быть предельно внимательными и осторожными.