«ГАЗель» с шахматистами насмерть сбила пешехода в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Около 21:45 25 августа на трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области произошло ДТП. В окрестностях поселка Новомальтинск микроавтобус «ГАЗель» насмерть сбил пешехода, который в темное время суток оказался на проезжей части. За рулем в этот момент находился 55-летний мужчина.

- Погибшим оказался 57-летний житель Приморского края, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В маршрутке находились 14 человек – спортивная команда шахматистов. Никто из них не пострадал.

Полицейские устанавливают все дорожные условия и обстоятельства произошедшего. Прокуратура Приангарья контролирует проверку, организованную МВД по факту аварии в Усольском районе.