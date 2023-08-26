Мечтавшая о крупном выигрыше иркутянка отдала мошенникам 1,3 млн рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Иркутском районе интернет-мошенники нашли очередную жертву. 39-летняя мастер маникюра мечтала быстро и легко обогатиться, но в итоге потеряла целое состояние. В соцсетях женщина следила за страницей блогера, «меняющего сознание». Вскоре ей написала девушка-подписчица, которая якобы хотела обсудить общие интересы. После непринужденной переписки началась «реклама» ставок на спорт. Виртуальная незнакомка уверяла - ее «инсайдер» заранее знает исход футбольных матчей. Для подтверждения собственных слов мошенница отправила сибирячке скриншот, демонстрирующий зачисления выигрыша. Который, как позже выяснилось, оказался липовым. Об этом рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Поверив интернет-подруге, работница салона красоты связалась со «знатоком» ставок и перевела ему 50 тысяч рублей. Не дождавшись результата, «эксперт» сообщил о возможности заработать большие деньги на «слитой» информации зарубежной букмекерской конторы, для чего потребовались еще 17,5 тысяч рублей. Через непродолжительное время он сообщил, что зарубежная ставка «сработала» и собеседница выиграла свыше 1,3 миллиона рублей в иностранной валюте – фунтах. Таким образом выигрыш превысил вложения более чем в 77 раз, - поясняют в полиции.

Для вывода денег помощник попросил женщину перечислить «налог» - больше 200 тысяч рублей. По его словам, для этого было нужно купить криптовалюту и перевести на указанный им онлайн-кошелек. Ссылаясь на ошибки и сбои, он просил жертву перечислить сумму второй раз, третий и так далее.

Мечтавшая о легком заработке «фея красоты» оформила несколько кредитов и отдала все деньги аферистам. Когда потерянная сумма сравнялась с размером несуществующего выигрыша, она осознала, что была обманута и обратилась полицию.

Преступников ищут сотрудники полиции.