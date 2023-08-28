В школе № 3 Свирска благоустроят территорию и проведут ремонт стадиона Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

В школе № 3 города Свирска завершился капитальный ремонт. Учреждение посетили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Свирска Владимир Орноев и председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

- С 2019 года в школе заменили окна и кровлю, обновили фасад. Также провели ремонт системы водоснабжения и канализации, отопления, вентиляции, установили систему видеонаблюдения и охранно-пожарную сигнализацию, - сообщают в Заксобрании.

Глава региона отметил, что на прилегающей территории договорились установить тематические площадки. Кроме того, в 2024 году начнется благоустройство и замена ограждений пришкольной территории, капитальный ремонт стадиона и наружного освещения.

Занятия в школе начнутся 1 сентября, в новое здание придут около 500 учеников.