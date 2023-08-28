Мобилизованный житель Братска Евгений Куницын погиб в зоне СВО. Фото: Сергей Серебренников

Жители Братска простились со своим земляком, погибшим в зоне СВО. Братчанина Евгения Александровича Куницына призвали на службу 28 сентября 2022 года. Опыт военной службы у него имелся. В 2006-2008 годах служил в российской армии, был командиром боевой машины. Затем служил по контракту в войсках ВДВ в Пскове. Сообщает на своей странице в соцсетях мэр Братска Сергей Серебренников.

С 2018 по 2022 год Евгений учился заочно в Братском целлюлозно-бумажном колледже, получил образование - теплотехник. Его последнее место работы - Галачинская ТЭЦ

- От имени братчан, от себя лично выражаю родственникам и близким глубочайшие соболезнования. У Евгения Александровича остались – мама Надежда Ивановна, жена Алена Игоревна и сын Егор, - рассказывает глава города.