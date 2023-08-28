Иркутская область получит 46 млн на развитие детских лагерей

С помощью субсидии из федерального бюджета появится возможность возвести два новых корпуса по 50 мест каждый. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Стали известны результаты отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета, проводимого Минпросвещения. Участвовала в нем и Иркутская область: 41 регион подал заявку на финансирование строительства быстровозводимых конструкций для отдыха и оздоровления детей. Приангарье вошло в число 18 победителей. Нам выделят 45,9 миллиона рублей для строительства двух модульных корпусов в лагере «Солнышко» в Шелеховском районе. Именно там летом отдыхают дети-инвалиды и с ограниченными возможностями здоровья.

Этим летом в “Солнышке” уже успешно проверили качество и удобство таких конструкций: перед началом сезона был построен новый жилой комплекс на 16 мест за счет областного бюджета. Качество корпуса лично проверил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Тогда же он поручил продолжить начатую работу и принять участие в соответствующей программе Минпросвещения.

Как отметил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, с помощью субсидии из федерального бюджета появится возможность возвести два новых корпуса по 50 мест каждый, причем оборудованных специально для детей с ОВЗ.

- Одновременно счет регионального бюджета планируем возвести новую модульную столовую на 170 мест, это позволит нам обеспечить питанием детей лагеря с учетом новых мест, – пояснил Владимир Родионов.

– Благодаря увеличению мест в лагере появится возможность отдыха и оздоровления в комфортных, современных условиях не только у детей, находящихся на попечении государства, но у и детей-инвалидов, проживающих в семьях, – отметил Игорь Кобзев.