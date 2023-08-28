Александр Ведерников проверил ремонт в школе Свирска

Школа №3 в Свирске встретит ребят после полного капитального ремонта. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

В школах Иркутской области завершается подготовка к новому учебному году. В том числе и ремонтные работы. Так, школа №3 в Свирске встретит ребят после полного капитального ремонта, который проводился в несколько этапов с 2019 года. Уже 1 сентября сюда придет почти 500 учеников. Качество работ проверили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников, глава комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин и мэр Свирска Владимир Орноев.

В этом году депутаты Заксобрания приняли решение выделить дополнительные средства на завершение необходимых работ - такая необходимость возникла в связи с увеличением стоимости материалов. Более того, кроме того, благодаря депутатской поправке в региональный бюджет, в следующем году здесь благоустроят территорию, отремонтируют стадион и ограждение, организуют современное освещение.

- Мы договорились обустроить тематические площадки на прилегающей территории, - отметил Игорь Кобзев. - Я думаю, это вызовет положительный отклик не только у учеников и родителей, но и у жителей прилегающих домов. Школа в Свирске может претендовать на статус лучшего проекта региональной команды, который реализован в тесном взаимодействии.

Как пояснил спикер областного парламента, депутаты Заксобрания держала на контроле ремонт этой школы на всех его этапах.

- Депутаты Законодательного Собрания выделяли дополнительные средства, чтобы объект завершили в этом году, - подчеркнул Александр Ведерников. - Школа №3 – это хороший пример работы, которую выполнили с привлечением средств нескольких государственных программ. В следующем году будут выделены деньги по программе «Доступный школьный стадион», которую инициировали депутаты парламента», - сказал Александр Ведерников.