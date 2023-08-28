В Иркутской области исследуют почву Ольхона на уровень загрязнения от транспорта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники организации "Заповедное Прибайкалье" провели отбор образцов почвы на острове Ольхон с целью изучения загрязнения тяжелыми металлами от автотранспорта и способности почв к самоочищению. Лабораторные исследования и анализ результатов будут проведены сотрудниками Института земной коры СО РАН, и точные результаты ожидаются в октябре. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

- В рамках первого этапа отбора образцов было выбрано 28 мест без промышленного воздействия. Для посещения этих мест сотрудникам природоохранного учреждения необходимы были одинаковые погодные условия, такие как температура воздуха и влажность. Весь отбор проб был выполнен в течение одного дня. Грунт брался только с тех участков, где это не нанесет вред редким растениям. Чтобы исключить искажение результатов анализов, после выемки грунта срезы лопаткой из пластика использовались для очистки образцов почвы от металлических частиц, - передает издание.

Собранные образцы почвы были переданы в Институт земной коры в Иркутске. В сентябре специалисты под руководством научного сотрудника Вадима Пеллинена проведут повторный отбор и проанализируют полученные результаты. Главная цель этого исследования заключается в объективной оценке воздействия автомобильного транспорта на почвы Ольхона, а также определении содержания тяжелых металлов и возможности самоочищения. Окончательные результаты ожидаются в октябре 2023 года.