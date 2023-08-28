В Иркутском районе сгорел дом семьи с пятью детьми Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В результате короткого замыкания в садоводстве "Ясное" Иркутского района произошел пожар в доме многодетной семьи.

- Благодаря быстрой реакции пожарных, удалось предотвратить распространение огня на соседние дома, несмотря на плотную застройку. Инцидент произошел днем, когда хозяева дачного дома обнаружили заполнение помещения дымом и немедленно эвакуировались вместе с пятью детьми, - говорят в МЧС.

Пожарные были вызваны, так как из-под крыши шел черный дым. Сообщение о происшествии поступило на номер 101 в 10:55, и пожарные расчеты из Пивоварихи и Иркутска выехали в садоводство. К моменту их прибытия одноэтажный дощатый дом был полностью охвачен огнем на площади 35 квадратных метров, произошло обрушение кровли, и существовала угроза распространения пожара на соседние строения. Открытый огонь был потушен в течение 20 минут. Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание электросети.