Новое медоборудование появилось в областном перинатальном центре в Иркутске

Современные средства, помогающие сохранить жизнь женщинам и новорожденным, приобретены в отделения анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Областном перинатальном центре Иркутской областной клинической больницы появилось новое медицинское оборудование. Современные средства, помогающие сохранить жизнь женщинам и новорожденным, приобретены в отделения анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии. Модернизация отделений выполняется за счет средств регионального бюджета и территориального Фонда обязательного медицинского страхования. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побывал в медучреждении.

– В Иркутской области отмечается снижение младенческой смертности, сегодня этот показатель ниже целевого, установленного Минздравом России,– отметил Игорь Кобзев. - И это, в том числе, результат технического переоснащения и профессионализма специалистов. Разумеется такое плановое обновление оборудования надо продолжать. По большому счету, сейчас налажен процесс, который необходимо довести до логического завершения.

Как рассказала руководитель учреждения, Наталья Протопопова, в операционные отделения анестезиологии-реанимации для женщин приобретены две современные наркозно-дыхательные станции. В палаты интенсивной терапии поступили интеллектуальные аппараты искусственной вентиляции лёгких, десять реанимационных системам слежения, четыре дефибриллятора, переносной аппарат УЗИ, а так же тромбоэлаcтомер.

– В отделение анестезиологии-реанимации для женщин ежегодно получают помощь около 2,5 тысяч беременных – это пациентки самой тяжелой акушерской и соматической патологией, – рассказала Наталья Протопопова. - Кроме того, мы на 65 % обновили отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. Через это отделение у нас ежегодно проходит примерно 800 – 900 детей. Наши врачи получили дополнительную возможность осваивать и внедрять самые современные технологии лечения и выхаживания самых тяжелых заболеваний у новорожденных.

Медики отмечают, что благодаря обновлению медтехники, а так же высокой квалификации врачей, показатель выживаемости недоношенных детей с весом менее 1 килограмма удалось повысить до 89,6%.