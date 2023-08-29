Начался прием заявок на гранты социальным и молодым предпринимателям Иркутской области Фото: Даниил ОПАРИН

Молодые и социальные предприниматели Иркутской области имеют возможность получить грант в размере до 500 тысяч рублей. Для этого необходимо подать заявку на конкурс в министерство экономического развития и промышленности региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Получение такой формы поддержки доступно для бизнесменов, включенных в реестр социальных предпринимателей региона (на данный момент в нем зарегистрированы 95 предпринимателей), а также для учредителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в возрасте до 25 лет. Основные требования к заявителям - отсутствие задолженности по налогам и обязательным платежам, а также возможность собственного финансирования до 25% от суммы представленного проекта, - говорят в правительстве.

В прошлом году гранты были предоставлены 26 предпринимателям региона: 21 социальному предпринимателю и пяти молодым предпринимателям.

Грант можно использовать на приобретение различного оборудования, оргтехники, инвентаря, мебели, покупку франшизы, присоединение к инженерной инфраструктуре, оплату коммунальных услуг, оформление результатов интеллектуальной деятельности, покупку программного обеспечения, сырья, расходных материалов, первый взнос при заключении договора лизинга и другие цели.