Неизвестные сообщили о готовящемся теракте в детском саду в Тайшете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пожарно-спасательную службу Тайшетского района по электронной почте поступило сообщение о возможном теракте около пяти часов утра 29 августа. Об этом сообщает Тайшет24.

- В письме говорилось, что представитель одной из террористических группировок заложил бомбу в детском саду на улице Кирова в Тайшете. В ответ на тревогу, все правоохранительные и надзорные службы района были мобилизованы, - передает издание.

Они оцепили территорию детского учреждения и провели двухчасовые поиски взрывного устройства, но ничего не обнаружили.

Сейчас все усилия правоохранительных органов направлены на выявление личности и местонахождения автора письма. Также рассматривается возможность возбуждения уголовного дела в связи с заведомо ложным сообщением о теракте.