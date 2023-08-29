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НовостиПроисшествия29 августа 2023 7:44

Неизвестные сообщили о готовящемся теракте в детском саду в Тайшете

Неизвестные сообщили о готовящемся теракте в детском саду в Иркутской области
Елена СИНИЦА
Неизвестные сообщили о готовящемся теракте в детском саду в Тайшете

Неизвестные сообщили о готовящемся теракте в детском саду в Тайшете

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пожарно-спасательную службу Тайшетского района по электронной почте поступило сообщение о возможном теракте около пяти часов утра 29 августа. Об этом сообщает Тайшет24.

- В письме говорилось, что представитель одной из террористических группировок заложил бомбу в детском саду на улице Кирова в Тайшете. В ответ на тревогу, все правоохранительные и надзорные службы района были мобилизованы, - передает издание.

Они оцепили территорию детского учреждения и провели двухчасовые поиски взрывного устройства, но ничего не обнаружили.

Сейчас все усилия правоохранительных органов направлены на выявление личности и местонахождения автора письма. Также рассматривается возможность возбуждения уголовного дела в связи с заведомо ложным сообщением о теракте.