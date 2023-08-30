Путевой журнал Святителя Иннокентия представят на выставке 3 сентября в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

3 сентября Государственный архив Иркутской области в выставочном зале библиотеки имени Молчанова-Сибирского откроет выставку подлинных архивных документов «Святитель Иннокентий. Путь служения». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В экспозицию вошли документы, которые освящали этапы жизни Святителя Иннокентия. Например, иркутские страницы жизни Святителя – это документы о рукоположении во диакона к Иркутской Благовещенской церкви, прошение студента Богословия о разрешении вступить в брак и наречение священника Ивана Вениаминова Вениаминовым навсегда.

- Центральное место в экспозиции занял путевой журнал Святителя Иннокентия, который он вел на пути следования в Дионисиевский Редут с 23 октября 1837 по 29 апреля 1838 гг. Это очень содержательный документ, характеризующий личность Святителя, - рассказывают в правительстве региона.

Журнал включили в реестр уникальных документов области.