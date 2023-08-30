Полиция арестовала мужчину, убившего 2-х женщин в Иркутской области в 2002 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве двух женщин в 2002 году. Об этом сообщает СУ СК России по Иркутской области.

- В сентябре 2002 года четыре молодых человека распивали алкогольные напитки в квартире дома, расположенного в поселке Новая Игирма Нижнеилимского района области. Двое приятелей задумали убить женщин 33-х и 34-х лет, которые работали на местном рынке. Молодые люди пришли к ним в квартиру и нанесли своим жертвам множество ножевых ранений и ударов. Потерпевшие скончались на месте преступления, сообщают в ГУ МВД России по региону.

После совершения преступления, подозреваемые скрылись, избавившись от оружия и одежды. Тогда следствие приостановили, однако его возобновили снова в мае 2023 года.

Подозреваемого задержали в Приморском крае и этапировали в Иркутскую область. На допросе 39-летний житель Новой Игирмы признал свою вину. Второй подозреваемый скончался в 2003 году.

Обвиняемого заключили под стражу. Расследование продолжается.