Мужчина получил ожог на пожаре в Братском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В селе Тангуй Братского района загорелся жилой двухквартирный дом и хозяйственные постройки. Сообщение о пожаре поступило 29 августа в 13:50. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На место оперативно пребыла пожарная команда Тангуйского сельского поселения. На момент прибытия, горела кровля жилого дома и хозяйственных построек. Из-за плотной застройки огонь мог распространиться. Ликвидация горения длилась больше 30 минут, - говорят в МЧС.

Из горящей квартиры самостоятельно эвакуировались два человека, однако хозяин получил ожог, при попытке тушения. В госпитализации мужчина не нуждался.

Огонь повредил кровлю жилого дома на площади 96 квадратных метров и кровлю построек на площади 22 квадратных метра. Возможно, причиной возгорание стало короткое замыкание электропроводки.

Всего за сутки было ликвидировано около 16 пожаров.