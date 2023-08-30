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НовостиПроисшествия30 августа 2023 7:47

Два жителя Братска подделали документы, чтобы завысить плату за свои услуги

Ущерб составил около двух миллионов рублей
Таисия ЧЕМИСОВА
Два жителя Братска подделали документы, чтобы завысить плату за свои услуги

Два жителя Братска подделали документы, чтобы завысить плату за свои услуги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два жителя Братска использовали фиктивные документы, чтобы завысить плату за свои услуги. Хищение составило около двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Как сообщает следствие, с 2020 по 2022 годы, двое жителей Братска возглавляли коммерческие организации. Они заключили договоры с МБУ «Дорожная служба города Братска» на оказание услуг по подбору, перемещению и утилизации павших на территории города бездомных животных. Однако, как выяснилось, мужчины незаконно завысили плату за свои услуги в документах, - сообщают в прокуратуре.

Прокуратура утвердила обвинительное заявление по уголовному делу и подала в суд иск с требованием взыскать с аферистов ущерб. На имущество братчан наложен арест общей стоимостью более четырех миллионов рублей.