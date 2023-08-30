Два жителя Братска подделали документы, чтобы завысить плату за свои услуги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два жителя Братска использовали фиктивные документы, чтобы завысить плату за свои услуги. Хищение составило около двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Как сообщает следствие, с 2020 по 2022 годы, двое жителей Братска возглавляли коммерческие организации. Они заключили договоры с МБУ «Дорожная служба города Братска» на оказание услуг по подбору, перемещению и утилизации павших на территории города бездомных животных. Однако, как выяснилось, мужчины незаконно завысили плату за свои услуги в документах, - сообщают в прокуратуре.

Прокуратура утвердила обвинительное заявление по уголовному делу и подала в суд иск с требованием взыскать с аферистов ущерб. На имущество братчан наложен арест общей стоимостью более четырех миллионов рублей.