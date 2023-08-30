В Иркутской области усилен мониторинг лесов

За малейшими проявлениями лесных пожаров следят с земли и воздуха. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Самый высокий, V класс пожарной опасности установился в четырех районах Иркутской области. В других обстановка так же тревожная, об этом предупреждают профильные службы - в списке с потенциальной опасностью возникновения лесных пожаров 17 районов Приангарья. В связи с этим губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил усилить авиационный и наземный мониторинг обстановки в лесах.

За малейшими проявлениями пожаров следят с земли и воздуха: сегодня облеты территорий совершает 19 воздушных судов, в наземном мониторинге участвуют 432 человека, сформировано 134 группы, действуют посты.

– В последние дни в области установилась аномальная для конца августа жара. Дневные температуры достигают +30 градусов, – отметил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Владимир Читоркин. - Повсеместно отсутствуют осадки. Угроза возникновения лесных пожаров, связанных с природными и человеческими факторами, достигла максимальной степени. Выявлять и ликвидировать возгорания на ранней стадии – это наша основная задача.

Отметим, что в этом сезоне число зарегистрированных лесных пожаров и их площади находятся на рекордно низких отметках - таких показателей не было за последние 10 лет.