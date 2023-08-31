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НовостиОбщество31 августа 2023 1:01

Капремонт школы № 15 в Братске проверил председатель правительства региона

На ремонт дополнительно направили 30 млн рублей
Таисия ЧЕМИСОВА
Капремонт школы № 15 в Братске проверил председатель правительства региона

Капремонт школы № 15 в Братске проверил председатель правительства региона

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Председатель правительства региона Константин Зайцев проинспектировал завершение капитального ремонта в школе № 15 города Братска, на который дополнительно направили 30 миллионов рублей, а также проверил ход реализации других региональных программ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Обсудили, что по некоторым объектам нужно ускорить темпы работ. С каждым приездом вижу, что Братск меняется в лучшую сторону. Важно, чтобы люди тоже видели эти изменения, гордились своим городом, ставили властям новые задачи, – отметил Константин Зайцев.

Председатель правительства проверил ход проведения реконструкции участка улицы Курчатова Стоимость работ составило 325,5 млн рублей. Участок соединяет федеральную трассу с улицей Комсомольской.