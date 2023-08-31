Коллектив театра имени Вахтангова открыл гастроли в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Коллектив театра имени Вахтангова начал гастроли в Иркутске. С директором театра встретился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Мы рады, что большой коллектив театра откроет театральный сезон именно в Иркутской области. Здесь очень любят и ценят театр Вахтангова. Я уверен, что гастроли запомнятся и актерам, и зрителям, - отметил Игорь Кобзев.

В афише представлены спектакли «Евгений Онегин» режиссёра Римаса Туминаса, его постановка «Дядя Ваня», «Ромул Великий» У. Баялиева, «Наш класс» Н. Ковалёвой и «Крик Лангусты» М. Цитриняка.

Коллектив привез несколько фур костюмов и декораций. По словам директора театра, в Иркутске есть все необходимое для качественного света и звука.