В Иркутске 25-летний мужчина зарезал знакомого и его 86-летнюю мать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области утвердили обвинительное заключение в отношении 25-летнего жителя Республики Бурятии, который убил знакомого и его 86-летнюю мать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- По версии следствия, 7 января 2023 года мужчина пришел в квартиру на улицу Лермонтова в Иркутске к знакомому, имевшему криминальный авторитет. Обвиняемый попросил помочь получить карточный долг в сумме 800 тысяч рублей. В ходе разговора мужчины поссорились и начали драться. В какой-то момент злоумышленник нанес 57-летнему хозяину квартиры не меньше 15 ударов ножом. От ранений пострадавший скончался на месте. После этого, житель Бурятии решил избавиться таким же способом от свидетеля – 86-летней матери знакомого. Два тела мужчина перевез на такси и спрятал в арендованном гараже. Кроме того, из квартиры были похищены сотовые телефоны, часы и несколько коллекционных монет, - сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

Полиция узнала об убийстве, когда в дежурную часть поступило сообщение о пропаже мужчины и его матери. Сотрудники проверили адрес проживания и обнаружили там следы крови. После осмотра места происшествия, эксперт-криминалист вывел полицейских на предполагаемого преступника.

Жителя Бурятии задержали в компьютерном клубе Иркутска. Он полностью признал свою вину.

Мужчина помещен под стражу, а уголовное дело направили в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.