Депутаты Думы Иркутска помогают собрать детей в школу

Депутаты Думы Иркутска помогают малообеспеченным и многодетным семьям собрать детей в школу. Фото: Дума Иркутска

Депутаты Думы Иркутска помогают малообеспеченным и многодетным семьям собрать детей в школу, а так же организуют детские праздники - такие акции проходят каждый год. Народные избранники стараются работать индивидуально, каждый на своем избирательном округе.

Так, в округе депутата Светланы Кузнецовой вместе с Благотворительным фондом обработано около 2 тысяч заявок о помощи школьникам.

– Вручаем семьям канцелярские принадлежности: тетради, ручки, карандаши, альбомы, линейки, цветную бумагу. 1 сентября, в День знаний, также подарим всем первоклассникам наборы. Важно, чтобы все дети были готовы к занятиям, – рассказала Светлана Кузнецова.

В округе Дмитрия Красноштанова так же проводится акция “Школьный портфель”, а для местных ребят на станции Батарейная и в микрорайоне Березовый прошли праздники с аниматорами и сладкими подарками.

В округе № 8 собрали 20 школьных наборов, учитывая индивидуальные потребности каждого ребенка, а в округе №11 Андрей Стрельцов, при поддержке Иркутского отделения Российского детского фонда и МВД РФ по Иркутской области, пригласил на встречу семьи с детьми.

– В стенах театра кукол «Аистёнок» собрали 37 семей, чтобы познакомиться и вручить необходимые для учебы предметы – канцелярские товары, портфели, сертификаты на спортивную форму и обувь, – рассказал Андрей Стрельцов.

Присоединился к сборам и депутат Леонид Усов.

- Акция "Школьный портфель" проходит уже традиционно на протяжении многих и многих лет, - рассказал депутат. - Жители знают об этом, обращаются к нам. Жителей очень много, но мы стараемся помочь многодетным семьям, чтобы им было легче собрать своих детей в школу.

В день волонтеры собирают десятки наборов. Акция продлится до пятницы. 1 сентября первоклассникам в школах вручат портфели. Всего в Ленинском округе депутаты в этом году помогут почти 2 тысячам детей.