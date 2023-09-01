Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил ремонтные работы в детских садах города Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Капитальный ремонт провели в 59 образовательных организациях Иркутска. Еще в 73 детсадов сделали текущий ремонт. На эти цели выделили более 593 миллионов рублей. Мэр Иркутска Руслан Болотов лично проверил результаты работ в некоторых учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Глава города посетил детсад № 83 в Первомайском. Здесь провели ремонт пищеблока: поменяли водоснабжение, сантехнику, электрику, систему отопления, освещение, вентиляцию. Помимо этого, уложили кафельную плитку и закупили посуду, - рассказывают в администрации.

В детском саду № 166 вставляют пластиковые окна. Планируется модернизация кухни, электропроводки, благоустройства территории. Деньги на ремонт выделят в 2024 году.

В детсаду № 176 появились игровые комплексы, метеостанция, а на спортивной площадке постелили бесшовный резинопол.