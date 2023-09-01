Картины в стиле стрит-арт начали появляться на улицах Иркутска в рамках фестиваля «Голос улиц»

16 художников из 9 регионов страны украшают Иркутск на фестивале «Голос улиц» Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Всероссийский фестиваль «Голос улиц» начался в Иркутске. В нем принимают участие 16 художников из девяти регионов России. Мастера расписывают яркими красками фасады многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- До конца сентября новые муралы можно будет увидеть на улицах: Розы Люксембург, 193, Лермонтова, 2, Лермонтова, 277, Степана Разина, 9, - рассказывают в администрации.

А в микрорайоне Первомайский по адресам 10а и 7а картины уже готовы. На одной из них изображен мальчик, плывущий в лодке, а на другой – обувь, внутри которой расцвели цветы.

В микрорайоне Первомайский картины уже готовы Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Мастера расписывают яркими красками фасады многоквартирных домов Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Кроме того, жители Иркутска уже могут увидеть, как разрисовали первый этаж здания на улице Лермонтова, 281, фасад муниципальной библиотеки № 12, трансформаторную подстанцию на Лермонтова, 313а/1 и скейт-площадку на острове Юность.

Куратор проекта Роман Малинович сказал, что описание к каждому объекту будет опубликовано после подведения итогов фестиваля на сайте мероприятия - https://golos-irkutsk.ru/gu2023