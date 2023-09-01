В Иркутской области свыше 770 детей стали учениками двух новых школ Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Состоялось открытие нового здания школы № 10 в Зиме. Строительство было осуществлено в рамках областной госпрограммы "Развитие образования". Общая стоимость работ составила около 1 миллиарда рублей, включая 871 миллион рублей из областного бюджета и 75,8 миллионов рублей из местного бюджета. Новое здание является частью национального проекта "Образование". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Новое здание состоит из шести блоков и включает в себя учебные кабинеты, спортзал, пищеблок, игровые комнаты для групп продленного дня, творческие мастерские, рекреационные зоны, актовый зал, библиотеку и читальный зал, - говорят в правительстве.

Еще один долгожданный объект, который открыл свои двери для учеников, это блок начальной школы № 8 в поселке Большой Луг Шелеховского района.

Сегодня, 1 сентября, 205 учащихся с 1-го по 4-й класс приступили к занятиям в новом здании. 40 первоклассников впервые сели за парты. В школе открылись два первых класса, а всего будет восемь классов на четырех параллелях. Всего в школе обучается 600 детей.