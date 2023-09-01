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НовостиОбщество1 сентября 2023 10:39

Строительство котельной на биотопливе в Усть-Куте ведется с опережением графика

Ее мощность составит 24,2 Гкал/час
Елена СИНИЦА
Строительство котельной на биотопливе в Усть-Куте ведется с опережением графика

Строительство котельной на биотопливе в Усть-Куте ведется с опережением графика

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Представители министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области, а также администрация города Усть-Кут и директор Усть-Кутского газоперерабатывающего завода Татьяна Молостова посетили северную территорию, где ведется строительство коммунальной инфраструктуры. Они осмотрели котельную на биотопливе и комплексные очистные сооружения в микрорайоне Новая РЭБ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Строительство этих объектов финансируется из инфраструктурных бюджетных кредитов, а Правительство Иркутской области осуществляет постоянный контроль за процессом. Планируется завершить работы осенью 2024 года, - говорят в правительстве.

В ходе рабочей поездки отмечено, что строительство котельной на биотопливе идет опережая график. Ее мощность составит 24,2 Гкал/час. Что касается строительства комплексных очистных сооружений, министерство жилищной политики рекомендовало увеличить количество работников и техники на площадке, провести геологические изыскания до середины сентября и разработать проектные решения для фундаментов.