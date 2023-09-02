В Иркутской области ожидаются заморозки до -5 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прогнозируется, что на предстоящих выходных в Иркутской области будет холодно, с температурой до минус пяти градусов. Специалисты Иркутского гидрометцентра также сообщают, что ожидаются кратковременные дожди местами и ночные заморозки.

- Например, 2 сентября ожидаются сильные дожди в горах Восточного Саяна, южном Прибайкалье, Тулунском и Нижнеудинском районах. Кратковременные дожди возможны в центральных и южных районах региона, а также ночью в Тайшетском и Жигаловском районах, - говорят синоптики.

В некоторых районах Приангарья возможны грозы, утренний туман и ветер с порывами до 14 м/с. Ночью температура воздуха будет составлять 12-17 градусов, но в Катангском, Киренском и северо-восточных районах может быть еще холоднее, со значениями от 2 до 7 градусов. Днем будет теплее: при облачной погоде 9-14 градусов, а при ясной погоде 19-24 градуса. 3 сентября ожидается переменная облачность, ночью температура будет составлять 9-14 градусов, а в северных районах - 2-7 градусов.