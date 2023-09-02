Жители Правобережного округа Иркутска остались без электричества Фото: Алексей БУЛАТОВ

По указанию мэра Иркутска Руслана Болотова, коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы для ликвидации последствий грозы и сильного дождя. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В результате произошедшей грозы и сильного дождя, в Правобережном округе города произошло частичное отключение электроснабжения на улицах Желябова, Халтурина, Ударника, Пролетарская, Фурье, Чехова, Некрасова, Карла Либкнехта и Бабушкина. В настоящее время причина отключения устанавливается, а восстановительные работы будут проводить специалисты Южных электрических сетей, - говорят в администрации.

Из-за повреждения опоры ЛЭП, жители домов №№ 27, 28, 30, 32 и 33-35 на улице Набережная Иркута остались без электричества. Восстановление электроснабжения в этом районе планируется на 2 сентября.

Также поступили сообщения о подтоплении участков на улицах Трилиссера, Ядринцева и Загоскина в Октябрьском округе города.

Бригады МУП "Иркутскавтодор" будут откачивать воду с улиц всю ночь, а работы продолжатся и на следующий день.

Напоминаем, что при возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефонам: 520-112, 563-430.