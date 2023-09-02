В Иркутском районе "Рено" влетел в УАЗ на обочине и сбил двух пешеходов. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

В Иркутском районе произошло ДТП, в результате которого два пешехода получили травмы. Сотрудники отдельного батальона ДПС проводят расследование случившегося на трассе Иркутск - Усть-Орда - Жигалово. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска.

- По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением и наехал на стоящий на обочине «УАЗ» и двух пешеходов, - говорят в ведомстве.

Пострадавшие, мужчина 1967 года рождения и женщина 1971 года рождения, были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и безопасности на дороге.