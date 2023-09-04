4 человека погибли и 67 получили травмы в ДТП за неделю по Иркутской области Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

46 дорожно-транспортных происшествий в Иркутской области зарегистрировали сотрудники Госавтоинспекции с 28 августа по 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

- В ДТП за прошлую неделю погибли 4 человека, а 67 человек получили травмы различной степени тяжести. С участием водителей в состоянии алкогольного опьянения произошло 4 ДТП, а с водителями, управляющими автомобилем без водительского удостоверения – 9 ДТП, - сообщают в Госавтоинспекции.

Чаще всего аварии происходили из-за нарушения правил расположения автомобиля на проезжей части. Таких нарушений выявлено девять. Шесть ДТП произошло из-за выезда на встречную полосу, Пять – из-за несоблюдения очередности проезда, еще пять ДТП случилось из-за нарушения скорости. В двух случаях была неверно выбрана дистанция. Кроме того, один раз произошло нарушение правил на пешеходном переходе.