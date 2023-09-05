Аэропорт Иркутска принял самолет, который не приземлился в Бурятии из-за тумана Фото: Мария ЛЕНЦ

Иркутский аэропорт принял самолет, который не смог приземлиться в Улан-Удэ из-за тумана. Об этом сообщает генеральный директор аэропорта "Байкал" Дмитрий Гармаев.

- Сегодня туманит в аэропорту "Байкал". Видимость низкая, поэтому безопасность прежде всего. Самолеты из Новосибирска приземлились, а вот рейс 3031 из Москвы ушел на запасной в Иркутск. Сегодня нас страхует наш сосед, - сообщает Дмитрий Гармаев.

В настоящий момент, видимость в аэропорту Улан-Удэ улучшилась, и сотрудники снова принимают и обслуживают самолеты.