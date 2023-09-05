Детский спортивный центр в Усть-Илимске планируют открыть до конца 2023 года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Спортивный центр для детей «Олимпиец» в Усть-Илимске планируют открыть после капитального ремонта до конца 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области

- Объект построили в 1979 году. Там организовали секции по плаванию, боксу, самбо, дзюдо, рукопашному бою, кудо, настольному теннису и игровым видам спорта. Последний ремонт в центре проводили в 2017 году. Тогда ремонтировали только спортзал. В настоящее время капитальные работы ведутся в остальных залах, бассейнах, раздевалках, кабинетах и коридорах. Кроме того, облагораживают территорию «Олимпийца». Почти закончили устанавливать бордюры и отделывать фасад, - рассказывают в региональном правительстве.

Внутри помещений красят стены и монтируют напольное покрытие. Такие же работы проделывают в душевых и в коридоре. В малой чаше бассейна почти завершена облицовка стен, идет укладка плитки пола вокруг чаши.

Общая стоимость капитального ремонта составляет почти 226 млн рублей.