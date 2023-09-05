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НовостиОбщество5 сентября 2023 3:08

Привязал за шею к столбу: житель Усть-Илимска удерживал у себя дома молодого изюбря

Живой олень был привязан к столбу в частном доме у жителя Усть-Илимска
Таисия ЧЕМИСОВА
Житель Усть-Илимска удерживал у себя дома молодого оленя. Фото: служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области

Житель Усть-Илимска удерживал у себя дома молодого оленя. Фото: служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области

Живой олень был найден привязанным к столбу в частном доме у жителя Усть-Илимска. Мужчина утверждает, что изюбря ему подарили в честь дня рождения. Об этом сообщили в службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области.

- Старший государственный охотничий инспектор Братского межрайонного отдела службы получил анонимное сообщение о том, что возле частного дома в Усть-Илимске удерживают в неволе молодого самца благородного оленя – изюбря, - сообщают в Охотнадзоре.

Инспектор выехал по указанному адресу и обнаружил дикое животное, которое было привязано к столбу за шею. Хозяин дома отказался от подробных комментариев, только сказал, что животное досталось ему в подарок.

Изюбря забрали и передали ветеринарам на карантинную передержку. По данному факту проводится расследование.