Ушел из дома и пропал: 14-летнего подростка в Иркутске ищут уже сутки

Поиски 14-летнего Вячеслава Вантунды продолжаются в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Поиски 14-летнего Вячеслава Вантунды продолжаются в Иркутске. С заявлением о розыске в отделение МВД обратилась мать подростка. Она рассказала, что Вячеслав ушел из дома на улице Баумана утром 4 сентября. До настоящего времени о нем ничего неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- На вид подростку 13-15 лет, рост около 172 см, среднего телосложения, короткие светло-русые волосы и зеленые глаза. Вячеслав был одет в ветровку фирмы «Карра» черного цвета с символикой на руках, черные кроссовки с белой подошвой. Также, с собой у мальчика был синий рюкзак, - рассказывают в МВД.

Жителей Иркутской области, которые знают о возможном местонахождении Вячеслава Вантунды, сотрудники полиции просят сообщить по телефонам: 8(3952) 44-44-04, 21-39-30, 8-950-132-48-88 либо 02 (102 с любого сотового оператора связи).