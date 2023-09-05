224 проекта, запланированных на 2023 год, реализовали в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

224 инициативных проекта, запланированных на 2023 год, реализовали в Иркутской области. Такие проекты позволяют решать вопросы местного значения. Происходит это таким образом: инициативная группа подает проект на конкурс, сначала на муниципальном, а потом на региональном уровне. Победившие проекты получают софинансирование из регионального бюджета до 2 млн рублей. Важно финансовое участие самих граждан. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- В прошлом году приняли 480 заявок. Из них выбрали 406, половину уже воплотили в жизнь. Проекты бывают разные. Это ремонт дорог и остановок, где-то нужно провести уличное освещение, обустроить спортзалы и многое другое, - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В 2024 году на инициативные проекты планируют направить 500 млн рублей. Заявки можно подать в администрации муниципальных районов до 11 сентября 2023 года. Отбор продлится до 3 октября. А победителей заключительного этапа конкурса назовут до конца года.