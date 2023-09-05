Тепловоз и два вагона с щебнем сошли с путей в Забайкальском крае. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В Забайкальском крае на станции Могоча с путей сошел тепловоз и два вагона с щебнем. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- 5 сентября 2023 года с утра на станции Могоча Забайкальской железной дороги произошёл сход тепловоза и двух вагонов, которые были загружены щебнем. Опрокидывания не было. Задержек в движении поездов не допустили. На данный момент на участке проводят восстановительные работы, - сообщил исполняющий обязанности Могочинского транспортного прокурора.

Могочинская транспортная прокуратура проверяет соблюдения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.