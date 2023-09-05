Вернулись на место преступления, чтобы поджечь квартиру: в Иркутской области супруги убили и обокрали знакомого

Суд приговорил супругов к 13 годам колонии за убийство знакомого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приговор семейной паре вынес Иркутский областной суд. 38-летний мужчина и его 26-летняя супруга признаны виновными в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Суд установил, что 18 августа 2022 года семейная пара находились в гостях у своего знакомого в городе Железногорск-Илимский. Компания распивала спиртные напитки, после чего обвиняемые решили убить хозяина квартиры и украсть его имущество. Мужчина начал наносить жертве удары ножом, от которых 57-летний потерпевший скончался. Затем супруги забрали 30 тысяч рублей, банковскую карточку и другие ценные вещи хозяина квартиры, - рассказывают в СУ СК России по Иркутской области.

Однако, спустя несколько дней супруги решили вернуться на место преступления во второй раз. Они облили входную дверь и лестничные марши подъезда бензином и подожгли.

Сотрудники полиции оперативно установили виновников произошедшего и задержали семейную пару. Суд приговорил подсудимых к 13 годам лишения свободы каждого, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.