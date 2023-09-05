Дополнительные работы по капремонту дома провели на улице Донской в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Жительница Иркутска обратилась на прямую линию с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым с вопросом по капитальному ремонту дома № 38 по улице Донской в Иркутске. Выяснилось, что обновление отмостки запланировали на более поздний срок, но без этого штриха ремонт выглядел незавершенным. Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава региона.

- 5 сентября исполняющая обязанности генерального директора фонда капитального ремонта Иркутской области Валерия Кошечкина рассказала, что эти работы выполнили раньше срока. Благодаря инициативным жильцам, работы были завершены - говорит Игорь Кобзев.

По словам губернатора региона, жители домов могут перенести на ранний срок весь капитальный ремонт. Для этого нужно, чтобы собираемость взносов с дома была не ниже 85%. Потом проводится собрание собственников. Если все - «за», документы направляются в министерство жилищной политики и энергетики.