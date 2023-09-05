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НовостиОбщество5 сентября 2023 7:06

В Тайшетском районе открыли жилой корпус в психоневрологическом интернате

Корпус рассчитан на 18 человек
Таисия ЧЕМИСОВА
В Тайшетском районе открыли жилой корпус в психоневрологическом интернате

В Тайшетском районе открыли жилой корпус в психоневрологическом интернате

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Модульный жилой корпус-общежитие открыли в Пуляевском психоневрологическом интернате в Тайшетском районе. Об этом сообщает ИА «Тайшет24» со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

- В корпусе могут проживать 18 человек, которые получают социальные услуги. В общежитии расположены шесть жилых комнат, в каждой будет находиться по три человека. Кроме того, в здании оборудовали две кухни для самостоятельной готовки, - рассказывают в правительстве.

Строительство проходило по поручению губернатора региона Игоря Кобзева. Из областного бюджета на объект выделили около 22 млн рублей.