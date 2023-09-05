Отключение горячей воды в Иркутске 6-7 сентября затронет Свердловский округ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горячее водоснабжение ограничат в некоторых домах Свердловского округа города. Отключение горячей воды в Иркутске 6-7 сентября произойдет из-за ремонта тепловой сети по улице Профсоюзная, 6г и по улице Геологов, 26в. Об этом сообщает оператор тепловых сетей Иркутска.

Отключение горячей воды в Иркутске 6-7 сентября: адреса, сроки

- Из-за ремонтных работ, отключение горячей воды в Иркутске 6-7 сентября затронет семь городских улиц: Геологов, Профсоюзную, Академическую, Пушкина, Румянцева, Касьянова и Маяковского, - сообщают в компании.

А каких домов коснется отключение водоснабжения в Иркутске, можно увидеть в таблицах, представленных ниже.