Угнал машину и устроил ДТП: в Иркутске полицейские пустились в погоню за пьяным автомобильным вором

В Иркутске пьяный мужчина пытался скрыться от полицейских на угнанной иномарке Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске нетрезвый 29-летний мужчина пытался скрыться от полицейских на угнанном автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина сел в чужую заведенную «Тойоту Короллу» и начал скрываться. При этом владелец иномарки находился рядом. Он попытался догнать злоумышленника на автомобиле друга, однако ему это не удалось, - сообщают в МВД.

Отряды полиции вышли на поиски автомобильного вора. Один из экипажей заметил машину и пустился в погоню. Требования сотрудников полиции угонщик игнорировал. Перед въездом на Иннокентьевский мост, мужчина не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, после чего выскочил из машины и попытался уйти от стражей правопорядка. Однако, вскоре нарушителя обнаружили. Он прятался в кустах.

Как выяснилось, автолюбитель, у которого не было даже водительского удостоверения, уже был судим за подобное преступление. Сотрудники полиции проверили иркутянина на наличие паров алкоголя. Тест показал превышение нормы в четыре раза. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.