Житель Иркутской области пытался убить 4-х рабочих из-за замечания в свой адрес Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Зиминского района Иркутской области направили в суд. Мужчина обвиняется в покушении на убийство четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- Как сообщают следователи, в июле 2023 года в селе Зулумай между рабочим, который занимается ремонтом водонапорной башни, и местным жителем произошел конфликт. Рабочий сделал обвиняемому замечание из-за управления мотоциклом в нетрезвом виде. Мужчина, почувствовав себя оскорбленным, сходил в дом за охотничьим карабином и выстрелил более 14 раз в сторону четырех рабочих. Однако, все успели спрятаться от выстрелов, - рассказывают в прокуратуре.

Подозреваемого вскоре задержали. Уголовное дело направлено в Зиминский городской суд для рассмотрения по существу.