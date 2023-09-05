17 ветеранов Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ удостоены почетного звания. Фото: Пресс-служба РУСАЛ Братск.

Профессионалам с многолетним стажем нагрудные значки и удостоверения «Ветеран труда Иркутской области» вручил директор ИркАЗа Артем Фоминых.

Всего почетного звания «Ветеран труда Иркутской области» в этом году удостоены 68 жителей Шелехова. Торжественное событие в честь этого прошло в ДК «Металлург», словами поздравлений и благодарности его открыл мэр района Максим Модин. Мероприятие посвятили Дню ветерана труда, который отмечают в Приангарье в первое воскресенье сентября.

Артем Фоминых, директор Иркутского алюминиевого завода:

– Мне очень приятно сегодня выразить свою признательность тем, кто внес огромный вклад в развитие нашего завода, города Шелехова и Шелеховского района. Хочу поблагодарить вас за добросовестный и многолетний труд. Вы строили и созидали то, чем мы сегодня живем и гордимся. Ваш доблестный труд – лучший пример для молодого поколения. От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия!

Звание «Ветеран труда Иркутской области» присваивают жителям, чей стаж работы на территории региона не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин. Награда предусматривает льготы, например, санаторно-курортное лечение, компенсация 50% оплаты за услуги ЖКХ, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, бесплатный проезд в междугороднем транспорте и половина стоимости проезда на электричках.