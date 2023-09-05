Более 1,3 тыс жителей Иркутской области получили ранее невыплаченную зарплату

Из числа должников вышли 15 хозяйствующих субъектов. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Почти 1,5 тысячи жителей Иркутской области получили заработную плату, которую удерживали некоторое время. Стоит отметить, что долг перед сотрудниками на предприятиях накопился в размере более 70 млн рублей. Об этом сообщили на заседании областной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд под руководством первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области Руслана Ситникова.

- Из числа должников вышли 15 хозяйствующих субъектов, - сообщают в правительстве Иркутской области.

Кстати, на на начало последнего летнего месяца, в Иркутской области задолженности на предприятиях отсутствуют. Данные предоставил Иркутскстат. Сейчас всем предприятиям Приангарья даны поручения по избежанию задолженностей перед сотрудниками в плане заработной платы. Стоит отметить, что надзорные органы следят за своевременной выплатой.