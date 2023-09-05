«Играем по-крупному?»: желая разбогатеть, 29-летняя жительница Иркутской области перевела аферистам 2 млн руб

29-летняя женщина нашла способ заработать на бирже криптовалюты. Фото: Даниил ОПАРИН

В поисках увеличения дохода, жительница Иркутской области попалась в ловушку мошенников. 29-летняя женщина нашла способ заработать на бирже криптовалюты. Ничего не подозревая, она заняла деньги в нескольких банках, а также у знакомых. Все средства сибирячка вложила в «прибыльную онлайн-торговлю». Все это время «на крючке» ее держали лжетрейдры. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

- Заработок оказался уловкой мошенников, поверив в которую жительница Приангарья лишилась 2 миллионов рублей, - говорят сотрудники ведомства. – После ряда «успешных сделок» злоумышленники позволили женщине вывести часть суммы под видом прибыли. Затем жертву обмана уговорили вложить большую сумму для «игры по-крупному».

Но забрать обратно женщина не смогла ни копейки. Аферисты прикрывались сбоями в программах, забирая последние заемные деньги под видом комиссий и налогов. Тогда сибирячка и поняла, что стала жертвой мошенников. После этого сразу обратилась в полицию.