Редкие черные аисты подружились в Иркутской зоогалерее

Сейчас аисты восстанавливают силы, набирают вес. Фото: Иркутская зоогалерея.

Недавно в Иркутской зоогалерее поселились сразу два краснокнижных черных аиста. Одного перевезли с острова Ольхон сотрудники ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" и местные жители. Дело в том, что птица была изрядно истощена. Специалисты галереи боролись за жизнь каждого аиста. Об этом КП-Иркутск рассказывает ИА IrkutskMedia.

- Второй молодой аист едва на ногах стоит, а аппетит хороший. Первую рыбку съел буквально через 10 минут после прибытия. Вес у этого гораздо лучше, чем у первого такого же пациента, он еще не успел критично похудеть, - говорят сотрудники галереи. - Но с ногами явные проблемы. Главное, что птицу не придется держать на системах, вытаскивая с того света, вовремя успели вмешаться.

Первый аист был совсем плох. Сотрудники зоогалереи три дня боролись за его жизнь. Недавно птица пришла в себя. Начала даже самостоятельно питаться. Сейчас аистов поселили в один вольер. Они успели подружиться.

- Первое что они сделали — это начали выпрашивать друг у дружки корм, приняв соседа за родителя. То ли эти аистята какие-то поздние, то ли рано отбились от родителей, - добавляют сотрудники.

Сейчас аисты восстанавливают силы, набирают вес. К счастью, аппетит хороший. Специалисты предполагают, что это самка и самец.