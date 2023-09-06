14-летний подросток, пропавший без вести в Иркутске, найден живым Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

14-летнего подростка, который пропал без вести в Иркутске, нашли живым. Об этом сообщает Отряд ЛизаАлерт в Иркутской области.

- Подросток жив, спасибо всем, кто принимал участие в поисках, - сообщают в отряде

Поиски велись с 4 сентября, было известно, что мальчик ушел из дома утром и не вернулся. В полицию обратилась мама мальчика. Сотрудники объявили в розыск подростка среднего телосложения с короткими светло-русыми волосами и зелеными глазами. 6 сентября стали известны хорошие новости. Причины пропажи уточняются.